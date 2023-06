Amazon Audible: tre mesi gratis per gli iscritti Prime, i dettagli dell'offerta di giugno 2023

In occasione dell'arrivo del Prime Day 2023, Amazon ha dato il via a una nuova promozione dedicata ai clienti Prime: tre mesi di uso gratuito di Amazon Audible. Potete trovare la promozione a questo indirizzo: la visualizzerete unicamente se il vostro account può attivarla. Qui sotto vi forniamo invece ulteriori dettagli sulla disponibilità.

Prima di tutto, ripetiamo che l'offerta è disponibile solo se siete abbonati ad Amazon Prime. Inoltre, non dovete avere attivo il servizio Audible.it e dovete averlo disdetto da almeno sei mesi. Il servizio si rinnoverà, a meno che non cancelliate la sottoscrizione gratuita, al prezzo di 9.99€ alla scadenza dei tre mesi.

Audible dà accesso ad audilibri, podcast e altri contenuti audio senza limiti di ascolto. È anche possibile eseguire il download e ascoltare offline. I tre mesi gratuiti non obbligano a continuare l'abbonamento successivamente. Vi segnaliamo inoltre che sono disponibili offerte simili per Amazon Music e per Kindle Unlimited.