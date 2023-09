Gnosia arriva su PlayStation e Xbox, nuova data d'uscita

Il publisher Playism e il team Petit Depotto hanno annunciato il prossimo arrivo di Gnosia anche su PlayStation e Xbox, con una nuova data d'uscita per queste piattaforme fissata per il 14 dicembre 2023 e anche delle edizioni fisiche per il Giappone.

La particolare avventura con elementi da gioco di "deduzione sociale" arriverà dunque poco prima della fine dell'anno su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, dopo essere uscita precedentemente già su PC e Nintendo Switch.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo trailer di presentazione dedicato alle nuove versioni in arrivo.

Gnosia è un gioco molto particolare, che ha riscosso anche un discreto successo soprattutto su Nintendo Switch, presentandosi come un titolo ibrido caratterizzato da un misto di caratteristiche che vanno dall'RPG alla visual novel, ma soprattutto seguendo la struttura da avventura investigativa in stile "social deduction" che può essere associata al gioco da tavolo Lupus in Tabula, che ha peraltro ispirato anche il fenomeno Among Us.