Xbox: gli 'obiettivi di platino' potrebbero essere in arrivo, dice Jez Corden

Sembra che non ci sia ancora una tempistica precisa, ma Microsoft starebbe attivamente pensando a una variazione di questo tipo da introdurre nel sistema, oltre ad altri miglioramenti in arrivo.

In base a quanto riferito nel podcast The Xbox Two, Corden ha affermato di aver parlato con un executive di Microsoft durante la Gamescom 2023 e aver ricevuto informazione sul fatto che la compagnia sta pensando all'introduzione di innovazioni al sistema degli obiettivi sbloccabili, tra cui l'introduzione di qualcosa di simile al "platino" presente sulle console concorrenti.

Secondo Jez Corden , noto giornalista di Windows Central e persona sempre molto ben informata per quanto riguarda le questioni di Microsoft, è possibile che Xbox possa presto avere un corrispettivo dei trofei di platino di PlayStation all'interno del sistema degli obiettivi sbloccabili di Xbox One e Xbox Series X|S.

Un punto d'incontro fra achievement e trofei

Gli storici "achievement" di Xbox sono stati i precursori del sistema attuale degli obiettivi sbloccabili: nati con Xbox 360, sono stati poi adottati da Sony nella forma dei trofei, con delle variazioni particolari.



Gli achievement di Xbox portano una quantità di punti variabile al totale del Gamertag del giocatore, in generale maggiore in base alla rarità dell'obiettivo e alla difficoltà di sbloccarlo, mentre i trofei di PlayStation sono organizzati gerarchicamente in bronzo, argento, oro e platino.

Da tempo, la community Xbox sta chiedendo a Microsoft una modifica del sistema degli obiettivi in modo da introdurre una gerarchia più chiara degli obiettivi e un modo per esporli agli altri utenti come dei trofei vari, e sembra che la compagnia stia prendendo in considerazione la questione.