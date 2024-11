"Nel classico stile di Goat Simulator, la passione per i bug vi porterà lontano, e non stiamo parlando della stagione delle zecche", recita il comunicato stampa. "Goat Simulator Remastered presenta lo stesso livello di glitch dell'originale ; e se ne trovate uno nuovo... è una feature!"

Come detto, la riedizione include anche tutti i DLC pubblicati su PC e persino alcuni contenuti in precedenza esclusivi su mobile:

Grazie a un menu rinnovato sarà possibile scegliere fra diverse capre direttamente nel mezzo dell'azione, senza dover abbandonare la partita come accadeva nella versione originale: una mancanza di cui gli autori non si assumono la responsabilità, naturalmente.

Caratterizzato da una struttura sandbox che consegna ai giocatori la massima libertà possibile , Goat Simulator Remastered ci vedrà creare caos e distruzione al comando di una capra che nessuno può mettere in un angolo, e che renderà la vita dei PNG un vero e proprio incubo.

Goat Simulator Remastered è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S : si tratta di una versione rimasterizzata del folle action game firmato Coffee Stain Studios, forte di una grafica ottimizzata e della presenza di tutti i DLC per un'esperienza davvero ricca.

Una beeella riedizione

Annunciato con un folle trailer durante la Gamescom 2025, Goat Simulator Remastered riprende le atmosfere e l'umorismo che hanno reso celebre la serie di Coffee Stain Studios, rilanciandole con grande entusiasmo.

"Siamo davvero entusiasti di lanciare Goat Simulator Remastered oggi, permettendo a una nuova generazione di giocatori di assaporare in modo nuovo e migliorato le assurdità che abbiamo realizzato più di dieci anni fa", ha dichiarato Joel Rydholm, producer di Coffee Stain Publishing.

"Salite a bordo di questa crociera della nostalgia con noi e chiedetevi perché non abbiamo reso tutto così bello la prima volta. Probabilmente non avremmo dovuto impiegare dieci anni interi per migliorare l'originale, ma meglio tardi che mai, giusto?"

"Abbiamo finalmente creato l'esperienza definitiva di Goat Simulator, che speriamo piacerà sia ai fan nuovi che a quelli di vecchia data."