Goat Simulator Remastered ha una data di uscita, annunciata con un folle trailer

"Il vostro obiettivo? Il caos! La tua musa? Pilgor la capra!" Dice Coffee Stain, e se avete tenuto le corna nella sabbia negli ultimi 10 anni, sappiate che Goat Simulator è un gioco che consiste nel causare quanta più distruzione e caos possibili, nei panni di una capra all'interno di un'ampia mappa in stile sandbox.

La data è fissata per il 7 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S . Si tratta, come riferiscono gli sviluppatori, dell'ultimo ritrovato nella tecnologia di simulazione delle capre: un rifacimento che riporta sulle scene l'originale sandbox da cui tutto è partito, con una veste grafica completamente rinnovata, tutti i contenuti aggiuntivi compresi e, ovviamente, ancora più bug.

La simulazione di capra definitiva

"Colpisci di testa, salta all'indietro e fai il ragdoll in ogni livello per guadagnare punti e inventa modi creativi per rovinare la giornata di un PNG", questo è sostanzialmente il piano generale.

"Goat Simulator Remastered è la remaster che nessuno ha chiesto", spiegano gli sviluppatori, ma che a quanto pare ci meritiamo.

All'interno troviamo i contenuti originali più tutti i DLC usciti per il primo capitolo, oltre ovviamente ai miglioramenti tecnici applicati, che risultano ben visibili nel folle trailer a corredo, nel quale comunque non mancano quelle imperfezioni su cui si fonda un po' il gameplay.

Avevamo visto un trailer di Goat Simulator Remastered alla Gamescom 2024, ma a questo punto manca poco alla sua uscita definitiva.