Il nuovo trailer di Oceania 2 svela molti più dettagli dell'attesissimo film d'animazione

Disney ha pubblicato un nuovo trailer di Oceania 2 , attesissimo film di animazione con protagonista Vaiana e il semidio Maui, doppiati ancora una volta da Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson, che sarà lanciato nei cinema a partire dal 27 novembre 2024, giusto in tempo per il periodo natalizio. Del resto che Natale sarebbe senza un nuovo film di Disney?

Il trailer

Il trailer è un filmato di più di due minuti, in cui possiamo vedere una Vaiana più grande rispetto a quella del primo film, ormai un'esperta navigatrice, che deve tornare all'avventura per salvare la sua gente da una nuova minaccia. Ad accompagnarla ci sarà ancora una volta Maui, oltre a dei nuovi personaggi con cui vivrà delle intense avventure. In questo caso a spingere la ragazza a partire è la voce dei suoi antenati, che l'hanno avvisata di un pericolo incombente. Per affrontarlo dovrà raggiungere delle acque pericolose e dimenticate.

Oceania 2 è diretto da Dave G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, mentre alla sceneggiatura ci sono Jared Bush e Dana Ledoux Miller. È il 63° classico di Disney, nato come una serie televisiva per Disney+, ma poi trasformato in un film vero e proprio.

La colonna sonora contiene musiche delle vincitrici dei Grammy Abigail Barlow e Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foaʻi e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.