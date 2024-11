I giochi gratis dell'Epic Games Store sono disponibili: tutto a tema sparatutto online

Oggi è giovedì e questo vuol dire che sono disponibili i nuovi giochi gratis dell'Epic Games Store del 7 novembre 2024. Precisamente, abbiamo modo di ottenere da ora una copia PC di Deceive Inc. e il Bundle sblocco gratuito di Ash per Apex Legends. Vediamo tutti i dettagli riguardo a questi prodotti.

I dettagli sui giochi gratis dell'Epic Games Store del 7 novembre

Deceive Inc. è un gioco multigiocatore nel quale vestiamo i panni di una spia che può cambiare il proprio aspetto, usare gadget tecnologici e deve eliminare la concorrenza. Si tratta di un mix di furtività e sparatutto, nel quale scontrarsi con altri giocatori.

I requisiti consigliati per il gioco sono:

Sistema operativo: OS: Windows 10 64-bit, Windows 11 64-bit

Processore: Core i7-6700 o AMD Ryzen 5 3550H

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD RX Vega-56

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione internet a banda larga

Spazio di archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

Tre personaggi dello sparatutto Deceive Inc.

Per quanto riguarda invece il Bundle sblocco gratuito di Ash per Apex Legends, serve per ottenere il personaggio Ash e la sua Skin epica Cyberspazio. In questo modo, se ancora non li possedete, avete la possibilità di accedere a questi contenuti all'interno del battle royale free to play di Electronic Arts e Respawn.

Diteci, cosa ne pensate di giochi e pacchetti aggiuntivi del 7 novembre per l'Epic Games Store? Per quanto riguarda quelli della prossima settimana, ecco quali sono.