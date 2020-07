Godfall: un nuovo video mostra questo action GdR per PS5 e PC in azione

Un nuovo video di Godfall mostra dieci minuti di questo spettacolare action GdR in azione. Godfall è stato annunciato su PS5 e PC e arriverà alla fine del 2020 tramite Epic Games Store e, ovviamente, PS Store.

Noi abbiamo recentemente pubblicato un'anteprima di Godfall nella quale diciamo che, "sia dal punto di vista tecnico che del gameplay, Godfall si conferma comunque uno dei giochi più interessanti tra quelli che dovrebbero essere disponibili nella lineup di lancio per PS5. Presentatosi come il primo gioco ufficialmente dedicato alla next gen Sony, l'action RPG "looter slasher" di Counterplay e Gearbox continua a dimostrarsi molto solido tecnicamente e soprattutto dotato di un gameplay in grado di divertire."

In questo video, pubblicato da Arekkz Gaming, è possibile vedere alcune sequenze di gameplay inedite, oltre che alcuni elementi di progressione del gioco, come lo sblocco delle skin, la progressione delle abilità, il sistema di loot e molto altro.

Il gioco sembra, quindi, piuttosto promettente, nonostante manchino ancora diversi mesi di sviluppo. Cosa ne pensate?