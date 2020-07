The Last of Us Part 2 è il miglior lancio digitale di Sony di sempre con 2,8 milioni

SuperData ha confermato che The Last of Us Part 2 è il miglior lancio digitale di Sony di sempre. Il gioco, nel solo mese di giugno, ha venduto 2,8 milioni di copie superando in questo modo i 2,2 milioni di copie di Marvel's Spider-Man e Final Fantasy VII Remake.

Nell'ultimo report di SuperData emerge anche che Valorant è stato il miglior lancio di sempre di un gioco free-to-play per PC, sia come numero di giocatori che come introiti. Il precedente record era di Apex Legends a febbraio 2019.

Il mese di giugno è stato anche il secondo migliore di sempre, con 10,46 miliardi di dollari contro i 10,54 miliardi dell'aprile 2020. Questo risultato è stato possibile anche grazie all'uscita, il 19 giugno, di The Last of Us Parte 2, che ha superato i 4 milioni di copie in 3 giorni, facendola essere l'esclusiva PS4 più veloce a raggiungere questo obiettivo.

The Last of Us Parte II ha anche registrato il secondo più grande mese di lancio per un gioco di Sony negli USA, secondo i dati NPD.

Questo, nonostante le infinite polemiche che hanno accompagnato il lancio. Cosa ne dite?