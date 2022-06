GOG regala VirtuaVerse per la chiusura dei suoi saldi estivi

In chiusura dei suoi saldi estivi, GOG ha deciso di regalare un nuovo gioco: VirtuaVerse, così da celebrare degnamente la fine dell'evento. Si tratta del quinto gioco regalato nelle tre settimane di saldi e sarà riscattabile fino al 27 giugno 2022.

Per ottenerlo, basta andare sulla pagina principale di GOG e cercare il banner. Quindi bisogna premere il tasto verde per aggiungerlo all'account e il gioco è vostro. Naturalmente bisogna possedere un account attivo e senza limitazioni per ottenerlo.

VirtuaVerse è un'avventura punta e clicca Cyberpunk in pixel art realizzata da Theta Division, in cui l'intelligenza artificiale Xenon ha preso il controllo del mondo. Gli esseri umani vivono costantemente dentro a dei mondi virtuali a causa di chip installati sotto pelle. Chi vuole continuare a vivere nel mondo reale è un emarginato. Il giocatore veste i panni di Nathan, che deve riuscire a ritrovare la sua fidanzata, Jay, sparita misteriosamente, viaggiando tra realtà e virtualità.

Per avere maggiori dettagli, leggete la nostra recensione di VirtuaVerse.