Google cambia la barra di navigazione di Chrome per Android e introduce un pulsante dedicato a Gemini

Google continua a rafforzare l'integrazione di Gemini all'interno di Chrome e sta iniziando a distribuire una nuova interfaccia per la versione Android del browser. La principale novità è rappresentata da una barra di navigazione inferiore ridisegnata, nella quale compare un pulsante dedicato all'assistente basato sull'intelligenza artificiale. Questa modifica mira a rendere Gemini più facilmente accessibile durante la navigazione.

Secondo quanto mostrato dal tipster Leopeva64, il nuovo pulsante viene posizionato tra l'icona Home e quella dedicata alle schede aperte. Al momento, però, questa novità è disponibile esclusivamente quando la barra di navigazione è collocata nella parte inferiore dello schermo.