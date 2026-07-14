PS5 pare abbia ricevuto a sorpresa un aggiornamento con un nuovo e interessante widget

Solitamente, i widget vengono aggiunti lato server, dunque non richiedono aggiornamenti diretti da parte degli utenti o download di contenuti palesi, dunque anche in questo caso l'introduzione è avvenuta in background, e in mancanza di comunicazioni specifiche è arrivata praticamene a sorpresa.

In quello che sembra un vero e proprio aggiornamento a sorpresa , visto che non sembra essere legato ad update di sistema o comunicazioni note, pare che PS5 abbia recentemente ricevuto un nuovo e interessante widget da aggiungere all'area di Benvenuto della console.

Il mistero del nuovo widget

La questione è ancora dubbia perché sembra che l'aggiornamento in questione non sia arrivato a tutti: viene riportato da un utente su Reddit e ha ottenuto qualche altra testimonianza, ma non sembra che la distribuzione sia uniforme e non è chiaro se richieda una qualche iscrizione ai beta test delle funzionalità di PS5.

Lo screenshot che mostra il nuovo widget

Potrebbe dunque essere una caratteristica ancora in fase di studio, in ogni caso risulta visibile nell'immagine riportata qui sopra e si tratta di una funzionalità molto interessante e che rientra in quegli elementi che risultano sempre coinvolgenti per i giocatori.

Tra le statistiche mostrate dal widget ci sono i giochi più giocati, il tempo passato a giocare, la quantità di trofei sbloccati e anche uno screenshot del trofeo più raro ottenuto, il tutto su base settimanale, dunque con aggiornamenti frequenti ogni sette giorni.

Nel frattempo, sembra che il widget aggiunto lo scorso novembre sui titoli "giocati di recente" continui ad avere dei problemi di visualizzazione per molti utenti, mentre per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema il più recente risale all'inizio di luglio, ma ha portato poche novità.