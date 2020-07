Google Chrome, nuove funzioni in arrivo su Android: i dettagli dalla beta

Google Chrome sta per accogliere su smartphone Android delle funzioni inedite. Si tratta, più precisamente, di due nuove funzionalità, per ora disponibili nella nuova beta ma effettivamente già in fase di rollout. L'arrivo sarebbe dunque imminente. E ciò controbilancia, almeno un po', il problema di questa mattina su Microsoft Edge.

Ma quali sono queste nuove funzioni di Google Chrome su Android? La prima, nota come Conditional Tab Strip, permette di raggruppare tutti i tab aperti nella parte bassa dell'interfaccia utente. Si tratta quindi fondamentalmente di una nuova interfaccia per le schede internet, che consente di utilizzare il web browser con una sola mano; poi i vari tab potranno essere recuperati o chiusi con un semplice click. Una rapida occhiata a questa immagine dei nostri colleghi di HDblog vi permetterà di comprendere meglio la portata delle novità.

Ma le novità grafiche non finiscono qui, e coinvolgono anche l'interfaccia utente dedicata al completamento automatico delle password. Ora il tutto è decisamente più moderno, grazie ad un menù verticale che occupa l'intero schermo. Non vi resta dunque che attendere l'attivazione lato serve di queste nuove feature.