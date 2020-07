Sonic Mania e altri giochi Sega per PC gratis con EA Origin Access Premier

Sonic Mania e vari altri giochi Sega per PC entreranno a far parte dei giochi gratis per gli abbonati a EA Origin Access Premier, ovvero faranno parte del Vault per chi sottoscrive l'abbonamento al servizio EA.

L'abbonamento EA Origin Access Premier aggiunge dunque anche i giochi Sega ai vari vantaggi per gli abbonati, anche se per il momento si tratta di pochi titoli probabilmente destinati ad aumentare nel prossimo futuro. Per ora, all'interno del catalogo troviamo Sonic Mania, Two Point Hospital e Endless Legend, con il primo già disponibile e gli altri in arrivo successivamente.

L'abbonamento EA Origin Access Premier è una nuova tipologia di sottoscrizione per il servizio EA, che si affianca al basic offrendo diverse cose in più ma ovviamente anche un prezzo più alto: l'abbonamento Premier costa 14,99 euro al mese o 99,99 euro all'anno, mentre l'abbonamento Basic rimane al prezzo di 3,99 euro al mese o 24,99 euro all'anno.

La differenza tra i due servizi è notevole: mentre il Basic offre solo un Vault limitato, con giochi che arrivano solo dopo un po' di tempo e in quantità non molto ampia, oltre a 10 ore di prova in accesso anticipato ai nuovi giochi, la versione Premier consente l'accesso anticipato a tutti i nuovi giochi EA in uscita con DLC ed espansioni comprese, oltre a un Vault di giochi gratis più ampio di quello standard.

A questo punto restiamo in attesa di capire se altri giochi Sega siano destinati ad entrare a far parte dell'offerta EA Origin Access Premier e se questi siano destinati ad arrivare anche per le versioni console dell'abbonamento.