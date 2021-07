Google: il Doodle delle Olimpiadi 2020 è ora oggetto di speedrun

Google ha recentemente lanciato il Doodle celebrativo per le Olimpiadi 2020 di Tokyo che è a tutti gli effetti un videogioco vero e proprio, tanto è vero che è diventato ormai oggetto di speedrun, con sfide in corso fra vari giocatori per stabilire il record di completamento.

Abbiamo visto come l'ultimo doodle sia un gioco di ruolo in piena regola dedicato alle olimpiadi, un browser game in 2D che richiama lo stile grafico classico dei JRPG ma con all'interno vari mini-game che si riferiscono a diverse discipline sportive, che richiedono anche una certa abilità in termini di tempismo e precisione.

Facendo leva su questi aspetti, si è scatenata la sfida tra gli speedrunner, che stanno portando i record di completamento a livelli veramente impressionanti. Al momento, la migliore performance risulta essere un parimerito fra tre, ovvero quelle di ExaminationMassive95, stratpat1964 e dishadow99, che a quanto pare sono riusciti tutti a completare il gioco di arrampicata in 11 secondi.

All'interno del Doodle si trovano sette eventi sportivi: maratona, rugby, tennis tavolo, skateboard, nuoto sincronizzato, tiro con l'arco e arrampicata. Ogni sport è protagonista di un breve mini-game con diversa ambientazione e gameplay, ma riuscire a portarli a termine in così pochi secondi è veramente un'impresa notevole.

Ci sono attualmente diverse sfide in corso per ognuna delle specialità, intanto potete vedere uno speedrun di 11 secondi sul mini-game di arrampicata a questo indirizzo, come prova della performance effettuata.