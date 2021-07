Persona 4 Arena Ultimax, Remaster per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo?

Persona 4 Arena Ultimax potrebbe ricevere una versione Remaster, specialmente elaborata per le piattaforme di "nuova generazione", in grado di riportare in auge il titolo in questione sulla next gen di PS5 e Xbox Series X|S, secondo quanto riferito dall'insider Zippo.

Quest'ultimo è considerato piuttosto affidabile per aver riferito correttamente alcune indiscrezioni in passato, spesso per quanto riguarda il mondo Nintendo, ma non si è limitato a questo ambito andando a prendere in considerazione anche varie altre serie e compagnie.

In questo caso, si parla di una presunta rimasterizzazione di Persona 4 Arena Ultimax, uscito nel 2013 su PS3 e Xbox 360, che sarebbe in corso presso Atlus per "piattaforme moderne", cosa che fa pensare a PS5 e Xbox Series X|S ma potrebbe riguardare anche la generazione precedente, ovvero PS4 e Xbox One.

Secondo l'insider Zippo, questo sarebbe uno dei 7 progetti su Persona attualmente in sviluppo presso Atlus, di cui si è parlato in occasione della ricorrenza del 25° anniversario della serie. Si tratta di un picchiaduro sviluppato da Arc System Works che propone combattimenti tra i personaggi tratti dalla serie Atlus, in grado di utilizzare tecniche che sfruttano le caratteristiche fisiche di questi o i Persona, generando così un particolare sistema di combattimento misto.

In effetti, l'idea potrebbe stare in piedi, considerando l'interesse sul titolo in questione e la presenza di ben 7 progetti da spiegare da parte di Atlus, tra i quali c'è anche ovviamente Persona 6. Attendiamo dunque eventuali conferme da parte di Sega o Atlus sulla questione.