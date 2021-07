Pokémon Unite: c'è un limite massimo settimanale per energia e monete ottenibili in gioco

Pokémon Unite, il nuovo gioco per mobile e Nintendo Switch di Pokémon da parte di TiMi Studio e The Pokémon Company, utilizza vari sistemi tipici dei titoli free-to-play, tra i quali dobbiamo annoverare anche l'applicazione di un limite massimo settimanale di accumulo per energia e monete ottenibili giocando.

Disponibile da questa settimana, e già partito forte su Twitch, Pokémon Unite in quanto free-to-play si porta dietro alcuni degli elementi considerati deteriori di questo tipo di business, tra i quali la forte presenza di micro-transazioni all'interno del proprio marketplace specifico.

Un altro elemento di possibile discussione emerso tra i sistemi di gioco è anche la presenza di un limite di accumulo per alcuni consumabili e valute in-game, il quale si applica però specialmente a quelle che possono essere accumulate giocando.

Questo significa che non sembra esserci limite per le valute più preziose acquistabili o comunque difficili da ottenere come Ticket Aeos, Fashion e Holowear, ma la limitazione settimanale si applica ad esempio alle monete Aeos e all'Energia, ovvero elementi che possono essere ottenuti anche semplicemente giocando gli incontri, dunque gratuitamente attraverso il gameplay.

Le monete Aeos vengono utilizzate per sbloccare vari oggetti di base in Pokémon Unite, si conquistano completando sfide, missioni e prendendo parte alle varie modalità ma possono essere accumulate fino a un massimo di 2100 ogni settimana.

L'Energia, utilizzata per ottenere oggetti nella sezione Energy Rewards e si ottiene completando ogni match, può arrivare al massimo a 1400 ogni settimana. La questione critica è che pare che in entrambi i casi ci sia la possibilità di superare i limiti attraverso il ricorso alle micro-transazioni.