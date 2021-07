Doodle God Universe, la recensione di un god game semplificato

È da un po' di tempo che i vecchi "god game", termine che venne praticamente coniato per catalogare i giochi di Peter Molyneux come Populous, non si fanno tanto vedere sulla scena e la recensione di Doodle God Universe può quantomeno far tornare a quelle particolari atmosfere, anche se qui siamo decisamente lontani dalla complessità strutturale dei giochi Bullfrog e derivati.

L'opera di JoyBits deriva da una lunga serie iniziata nel 2010 con un'ampia serie di derivazioni in diversi ambiti, ma si tratta essenzialmente di titoli casual, molto lontani dal concetto di gestionale divino a cui si potrebbe pensare quando si prendono in considerazione simulazioni e divinità.

Doodle God Universe, in particolare, trova una sua buona collocazione all'interno di Apple Arcade, perché si tratta di un titolo estremamente semplice e strutturato per essere un free-to-play, ma che in questo caso non subisce nemmeno gli influssi negativi di tale tipo di distribuzione.

Doodle God Universe si basa sull'associazione di coppie di elementi per crearne altri

Non è facile catalogarlo come videogioco standard: si tratta di una sorta di passatempo che richiede, al limite, un po' di immaginazione e capacità induttiva, ma che rappresenta qualcosa di estremamente casual per rientrare nelle categorie classiche dei videogiochi. Questo non significa che sia un titolo banale o privo di qualsiasi interesse anche per chi cerca qualcosa di più sostanzioso, visto che la ricerca delle associazioni per la creazione del mondo, alla base del gameplay, richiede comunque una certa capacità di ragionare sulle connessioni tra diversi elementi e sui rapporti di causa-effetto.

Tuttavia, dove la logica non arriva è possibile andare avanti semplicemente a tentoni, toccando elementi a caso o quasi, cosa che potrebbe facilmente mortificare chiunque si aspettava da premesse del genere una qualche profondità nella gestione di elementi complessi, perché la serie Doodle offre ben altro.