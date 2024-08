Google Pixel 9 è già disponibile al preorder a prezzo scontato su Amazon Italia

Dopo essere stato annunciato nella giornata di ieri in occasione dell'evento Made by Google, Amazon Italia propone il nuovissimo Google Pixel 9 in preorder con un ottimo 10% di sconto rispetto all'originale prezzo di listino, facendovi così risparmiare ben 100 euro. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente in basso. Google Pixel 9 è disponibile al preorder in offerta su Amazon a soli 899 euro, contro i 999 euro del prezzo di listino. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno. Vi ricordiamo che Google Pixel 9 sarà disponibile a partire dal prossimo 22 agosto.