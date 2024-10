Google Pixel Watch 2 è in forte sconto per la Festa delle Offerte Prime

Continuano i grandi sconti della Festa delle Offerte Prime , un'ottima occasione per chi cerca uno smartwatch avanzato su Amazon Italia . Ora è disponibile il Google Pixel Watch 2 , con tecnologia Fitbit per il monitoraggio della salute, a un prezzo speciale. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che le promozioni durano per 48 ore , l'8 e il 9 ottobre 2024. Se non siete abbonati, potete semplicemente usare la versione di prova gratuita di Prime per accedere agli sconti .

Funzionalità e prestazioni del Google Pixel Watch 2

Il Google Pixel Watch 2 combina la tecnologia di Fitbit e l'Intelligenza Artificiale di Google per monitorare in modo preciso il battito cardiaco e lo stato di benessere. È dotato di funzionalità avanzate come il rilevamento dello stress e la valutazione della temperatura corporea, fornendo un quadro completo della salute dell'utente. Include anche il rilevamento delle cadute e la funzione SOS per la sicurezza, che avvisa automaticamente i contatti di emergenza in caso di necessità.

Alcune delle funzioni legate alla salute del Google Pixel Watch 2.

Con un design elegante e una cassa in alluminio, il Pixel Watch 2 è equipaggiato con GPS integrato e uno schermo AMOLED da 1,4 pollici, ideale per chi desidera uno smartwatch affidabile e alla moda. La sua capacità di memoria di 32 GB e il sistema operativo Wear OS 4.0 lo rendono perfetto per un'esperienza fluida e personalizzabile, adatta a chiunque cerchi una soluzione completa per il fitness e la vita quotidiana.