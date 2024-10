Google Documenti introduce le tab: tutto più organizzato e facile da leggere

Le tab consentono di suddividere i documenti in sezioni, similmente alle schede di un browser web. Questo permette di organizzare il contenuto in modo più strutturato, rendendo più facile la consultazione e la ricerca di informazioni specifiche. Google suggerisce, ad esempio, di creare una tab "Budget" con sottosezioni dedicate a diverse voci di spesa, come "Cibo" e "Viaggi".

Google Documenti si arricchisce con una nuova funzionalità: le tab . Annunciate ad aprile e ora in fase di distribuzione graduale per tutti gli utenti di Google Workspace e gli account Google personali, le tab promettono di semplificare l'organizzazione e la consultazione dei documenti più lunghi.

Come funzionano le tab in Google Documenti

Per accedere alle tab nell'editor web di Google Documenti, basta selezionare il simbolo del punto elenco nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Da qui, è possibile aggiungere, gestire e personalizzare le tab, creando fino a tre livelli di sottosezioni. Ogni tab e sottosezione può essere etichettata con un nome e un'emoji per una rapida identificazione.

Come funzionano le nuove tab in Google Documenti (cliccare sull'immagine per attivare il movimento)

La navigazione tramite tab è particolarmente utile per i documenti di grandi dimensioni, in quanto evita di dover scorrere lunghe pagine di testo per trovare le informazioni desiderate. Inoltre, è possibile condividere link a specifiche tab, facilitando la collaborazione e la condivisione di contenuti.

Le funzionalità di modifica delle tab, come la ridenominazione, la duplicazione e l'eliminazione, sono disponibili solo per gli utenti con accesso come editor. Gli altri utenti possono visualizzare e navigare tra le tab, ma non modificarle.

