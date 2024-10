SSD NVMe fanxiang PCIe Gen4 con lettura fino a 7300 MB/s in sconto per la Festa delle Offerte Prime di Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è un'ottima occasione per aggiornare il proprio PC o realizzare una nuova build. Ad esempio, al momento gli iscritti a Prime possono beneficiare di uno sconto fino al 14% per gli SSD NVMe PCIe Gen4 fanxiang con velocità di lettura fino a 7300 MB/s da 1, 2 e 4TB, già noti per la loro convenienza. Se siete interessati, trovate la pagina del prodotto a questo indirizzo, oppure cliccando su uno dei box sottostanti. L'offerta più interessante è relativa al modello da 2TB, al momento scontato a 118,49 euro anziché 138,22 euro, con un risparmio di circa 20 euro. L'SSD da 4TB invece viene proposto a 251,78 euro, con uno sconto di 27 euro, mentre quello da 1TB costa 76,02 con uno riduzione di circa il 10%.