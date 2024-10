I menu stilosi di Metaphor: ReFantazio sono complicati da realizzare, dice il director

I menu stilosi di Metaphor: ReFantazio e degli episodi di Persona sono complicati da realizzare: lo ha rivelato il game director Katsura Hashino, dicendo che si tratta di un lavoro lungo e tutt'altro che piacevole.

"In generale, il modo in cui la maggior parte degli sviluppatori realizza le interfacce è molto semplice", ha spiegato Hashino, "ed è ciò che cerchiamo di fare anche noi: proviamo a mantenere le cose semplici, pratiche e utilizzabili."

"Tuttavia, magari la ragione per cui siamo riusciti a ottenure per i nostri giochi sia l'aspetto della funzionalità che quello dell'estetica è legata ai design particolari che realizziamo per ogni menu", ha continuato il game director.

"Purtroppo si tratta di un lavoro molto complicato. Disponiamo di software separati per ogni menu: che si tratti dello shop o della schermata principale, quando li si apre c'è un software specifico a gestirli e un design differente da realizzare, il che richiede parecchio tempo."