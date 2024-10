Nintendo Switch 2 supporterà tutte le tecnologie di Unreal Engine 5, per Digital Foundry

Nintendo Switch 2 supporterà tutte le tecnologie di Unreal Engine 5, inclusa l'appena annunciata funzionalità MegaLights: lo sostengono i redattori della testata inglese Digital Foundry, che hanno discusso la questione in uno dei loro ultimi podcast.

Nel rispondere alla domanda di un utente, gli autori hanno affermato che tecnologie come Lumen, Nanite e Virtual Shadow Maps saranno sicuramente compatibili con l'hardware di Nintendo Switch 2 in virtù dell'architettura della console, e lo stesso discorso vale per MegaLights pur al netto di obiettivi prestazionali specifici.

Non è tutto: esiste la possibilità che siano state sviluppate versioni di queste funzionalità appositamente disegnate per Nintendo Switch 2, che possano dunque funzionare in maniera nativa in condizioni particolari che dipendono ovviamente da quella che sarà l'effettiva potenza della console.

Il discorso è legato anche alla storia di Nintendo Switch, che già supporta il motore grafico di Epic Games e continuerà dunque a farlo con il prossimo modello, con risultati più o meno impressionanti a seconda delle abilità di chi si cimenterà con questi strumenti, naturalmente.