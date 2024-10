Diablo 4: Vessel of Hatred in ritardo su Steam, parte subito il review bombing

Blizzard ha avuto qualche problema tecnico e così Diablo 4: Vessel of Hatred è approdato su Steam con alcune ore di ritardo: nulla di eclatante, ma tanto è bastato per spingere gli utenti a bombardare l'espansione di recensioni negative.

Attualmente bollato da una valutazione "per lo più negativa" sulla piattaforma Valve, Vessel of Hatred avrà certamente il tempo di rifarsi e potrà mettersi questo spiacevole review bombing alle spalle.

Tuttavia quanto accaduto non offre certamente una bella immagine dell'utenza di Steam né dei meccanismi che Valve mette a disposizione per valutare i giochi, che in casi come questo vengono utilizzati in maniera impropria.

Nel fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori, Adam Fletcher, Global Director of Community per Diablo e Blizzard, si è augurato che un lancio così problematico non si verifichi mai più.