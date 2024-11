Google potrà investire i suoi 2 milioni di dollari in Anthropic: arriva la conferma dal CMA

Il Regno Unito ha approvato l'investimento da 2 miliardi di dollari di Google in Anthropic, una delle startup AI più promettenti. La CMA ha stabilito che l'accordo non conferisce a Google un'influenza materiale sulla gestione della società. Questa decisione pone fine alla fase preliminare dell'indagine , evitando un esame più approfondito e confermando che l'accordo rispetta le regole di fusione vigenti.

L'indipendenza di Anthropic rimane intatta

Anthropic, nota per l'assistente AI Claude, ha dichiarato che l'investimento non comprometterà la sua autonomia. "Le nostre partnership strategiche non riducono la governance indipendente o la libertà di collaborare con altri", ha spiegato un portavoce dell'azienda. Google avrà solo azioni senza diritto di voto e un ruolo consultivo, limitando così il suo impatto sulla gestione di Anthropic. Questo è un chiaro segnale di trasparenza nell'accordo, volto a favorire una collaborazione senza interferenze.

Claude 2, il chatbot di Anthropic.

L'indagine della CMA ha stabilito che l'accordo non rientra nei criteri per un'indagine più approfondita, garantendo che l'investimento non alteri la concorrenza nel settore AI. Questo verdetto segue una valutazione simile fatta con l'investimento di 4 miliardi di dollari di Amazon in Anthropic, anch'esso approvato senza necessità di ulteriori controlli.