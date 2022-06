Gotham Knights, WB Games Montreal ha voluto puntare su storia e personaggi nuovi

Gotham Knights potrà contare su di una storia inedita e su di un cast di personaggi nuovi, ancora poco conosciuti dal grande pubblico: una scelta precisa di WB Games Montreal, che ha visto il potenziale di un approccio del genere.

Nella nostra intervista ai responsabili di trama e animazioni di Gotham Knights, la narrative director Ann Lemay ci ha spiegato che la collaborazione con DC è stata all'insegna della più assoluta libertà, tanto che il team si è potuto spingere anche oltre ciò che aveva immaginato.

"Come sempre siamo partiti dai fumetti, ma come base per costruire qualcosa di nuovo ed eccitante. Abbiamo quattro personaggi se vogliamo ancora 'nuovi': prima ci siamo accertati di poter fare quel che avevamo in mente e poi abbiamo fatto di tutto per mostrarlo all'interno del gioco", ha raccontato la Lemay.

"Siamo stati molto attenti affinché le loro caratteristiche fossero presenti anche durante i dialoghi, attraverso i loro movimenti e i loro modi di fare e di dire; un'attenzione che collaborando con il team delle cinematiche ha interessato da vicino anche l'uso della voce da parte degli attori, le tonalità che avrebbero dovuto avere gli eroi ed eventuali sfumature sottintese. E devo ammettere che è stato anche molto divertente!"

La narrative director ha anche chiarito cosa implicherà cambiare personaggio durante la campagna ai fini della trama e di come quest'ultima verrà raccontata, sempre tenendo a mente l'intenzione di valorizzare i quattro protagonisti.

"Con quattro personaggi a disposizione abbiamo suddiviso la sceneggiatura di conseguenza, in modo che ogni evento includa il cast e i dialoghi giusti; c'è una storia principale che porterà il giocatore in luoghi e in situazioni prestabilite, e ci saranno situazioni dove brillerà di più la loro individualità", ha detto.