Gotham Knights, ecco come Robin si distingue dagli altri personaggi

Gotham Knights ci vedrà controllare quattro personaggi giovani e determinati, fra cui il Robin di Tim Drake. In che modo l'ultima spalla di Batman si distingue dagli altri Cavalieri di Gotham?

Ci ha risposto Lloyd Colaco, animation director del gioco, nel corso della nostra intervista esclusiva ai responsabili di trama e animazioni di Gotham Knights, dicendo che fra i protagonisti Robin è senza dubbio il suo preferito.

"Ammetto di avere un debole per Robin", ha raccontato Colaco. "Sarà perché sempre utilizzato come braccio destro di Batman, mentre in Gotham Knights Batman è morto quindi Robin può riprendersi la scena."

"Abbiamo quindi cercato di renderlo molto cool, un vero e proprio duro, disegnando per lui diverse mosse basate sul ninjutsu; questo dovrebbe riflettersi su un personaggio molto divertente da utilizzare, veloce e dal set di mosse chiare ma devastanti."

Puoi anche farlo combattere ingannando costantemente il nemico, caratteristica che a mio parere è perfettamente in linea con il personaggio. E quando inizi a sbloccare le sue abilità più avanzate, diventa ancora più divertente da utilizzare."

Gotham Knigths sarà disponibile a partire dal 25 ottobre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.