Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà protagonista di un nuovo Showcase di Ubisoft, domani

Mario + Rabbids: Sparks of Hope tornerà a farsi vedere molto presto, visto che Ubisoft ha intenzione di tenere un'altra presentazione sul gioco e di trasmetterla molto presto: il nuovo Showcase specifico sul titolo in questione è infatti previsto per il 29 giugno 2022, ovvero domani.

Non ci sono molti altri dettagli, ma quanto detto è già sufficiente: mercoledì 29 giugno alle ore 18:00 italiane, Ubisoft trasmetterà uno Showcase interamente dedicato a Mario + Rabbids Sparks of Hope, durante il quale vedremo probabilmente nuove sequenze di gameplay e conosceremo diversi dettagli sulle novità inserite in questo secondo capitolo della serie che ha stupito e conquistato un po' tutti.



Il nuovo trailer con data di uscita è stato pubblicato anche durante il Nintendo Direct Mini di oggi, dedicato ai maggiori titoli third party in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi, dunque sappiamo che il gioco è previsto arrivare il 20 ottobre 2020.

Come abbiamo visto, il nuovo capitolo rivede la strana compagnia di Mario e gli amici di sempre insieme ai bizzarri Rabbids, a cui si aggiungerà anche Bowser per l'occasione, visto che la minaccia interplanetaria che si profila all'orizzonte sembra richiedere la collaborazione di tutti, in questa nuova avventura spaziale.