Ghostbusters, il sequel di Legacy ha una data di uscita nei cinema

Ghostbusters tornerà con un sequel di Legacy che, a quanto pare, ha già una data di uscita ufficiale, appena annunciata da Sony: il film arriverà nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2023, due giorni prima rispetto al prossimo Star Wars.

Come ricorderete, il mese scorso Sony ha confermato altri seguiti per la serie Ghostbusters, e sembra che il primo di questi progetti sia già entrato in fase di produzione, sebbene per il momento non ci siano dettagli.

Non sappiamo ad esempio se a dirigere la pellicola sarà anche questa volta Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, regista dell'originale Ghostbusters, ma è stato rivelato che l'ambientazione sarà quella di New York e che rivedremo lo storico quartier generale degli Acchiappafantasmi.

Immaginiamo che il cast di Ghostbusters: Legacy (qui la recensione) verrà confermato in toto, insieme probabilmente al buon vecchio Ernie Hudson, che compariva nella scena post-credit.