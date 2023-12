Grezzodue 2: disponibile la versione finale, scaricabile gratuitamente per un Natale blasfemo

La versione disponibile è la 0.9.5, ma viene comunque considerata come definitiva, al netto di bug fix e ulteriori sviluppi futuri. Del resto in un file allegato al gioco viene esplicitamente detto: "siamo in 3 stronzi a lavorare a GREZZODUE 2 e non abbiamo avuto modo di testarlo a dovere perchè nn c'abbiamo avuto tempo e ci droghiamo. Se il gioco dovesse iniziare a girare di merda tra una mappa e un'altra, riavvialo, riavvia anche l pc, buttalo dalla finestra e poi dagli fuoco, come punizione per aver raggiunto l'obsolescenza programmata troppo presto, cosa che succederà anche a te." Sono consigli preziosi, poco da aggiungere. C'è anche un trailer di lancio , se vi interessa:

Giusto in tempo per il Natale, lo studio di sviluppo italiano Giochi Penosi ha pubblicato la versione finale di Grezzodue 2 , che è possibile scaricare gratuitamente da itch.io o dal sito ufficiale. Insomma, se volete passare delle feste di Natale massacrando personaggi televisivi, papi e dinosauri, ora sapete come fare.

Il trailer

Come potete vedere, Grezzodue 2 è uno sparatutto in prima persona decisamente violento. Il trailer ha come sottofondo il brano Astonishing Panorama Of The Endtimes di Marilyn Manson in versione live, che si sposa a pennello con lo stile di gioco, decisamente sopra le righe.

Nel video si vedono diversi scenari e nemici. Naturalmente c'è anche tanto, tanto sangue, oltre che l'affresco di un uomo con un fallo gigante che non fa mai male (dovrebbero metterne uno in tutti i giochi).

La pagina ufficiale su itch.io parla di dieci livelli giocabili più uno segreto, di quattro livelli free roam da esplorare, basati sulla città di Perugia, del ritorno dei livelli random, di moltissimi contenuti basati sulla cultura pop italiana (muoiono tutti, non vi preoccupate), di grafica fotorealistica, di rami e nemici blasfemi e di tanto, tanto altro ancora. C'è anche un Gesù armato di pistola su di una ciclette, per dire.

Naturalmente avrete capito che non è un titolo per persone sensibili, visto che tra violenza e scelte politicamente poco corrette può rivelarsi decisamente disturbante in alcuni tratti.

Detto questo il download è di 2GB e fa quasi impressione sapere che si tratta di una total conversion di DOOM 2, tanto stravolge il titolo originale.