Gothic 1 Remake: vediamo il nuovo Squalo di palude

Lo studio di sviluppo Alkimia Interactive ha svelato il nuovo Squalo di palude , una delle terribili creature che popolano il mondo di Gothic 1 Remake , in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. Di seguito trovate un artwork che mostra il bestione nel suo ambiente naturale.

Un mostro terrificante

Lo Squalo di palude fa sempre la sua figura quando appare

Attenzione, perché di seguito si parla di una missione di Gothic, quindi anche di Gothic 1 Remake. Se non volete anticipazioni, non leggetela. In realtà non si dice niente di compromettente, ma è meglio avvisare.

Nella descrizione ufficiale dell'artwork possiamo leggere: "La missione Ulu-Mulu è un momento chiave di Gothic 1. È una delle missioni più pericolose e impegnative dell'intero gioco. Tra gli ingredienti necessari per renderla tale c'è il dente di uno squalo di palude. Per ottenerlo, bisogna tornare nella cupa e viscida palude, dove vivono queste creature simili a dei grossi vermi. State attenti, poiché una di esse potrebbe avvicinarsi di soppiatto, avanzando furtivamente sotto la superficie dell'acqua!"

Per il resto vi ricordiamo che Gothic 1 Remake non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Il 2024 potrebbe essere comunque l'anno giusto.