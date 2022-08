Guida Strategica di Elden Ring: preorder Amazon di nuovo disponibile, con una nuova data di uscita

Tramite Amazon è possibile nuovamente eseguire il preorder della Guida Strategica Ufficiale di Elden Ring, divisa in due volumi. La data di uscita è stata rimandata per entrambi i volumi, ma l'attesa non è troppo lunga: la prima guida sarà pubblicata il 30 settembre, mentre la seconda arriverà il 31 ottobre 2022. Ricordiamo a chiunque abbia già eseguito il preorder che non deve fare assolutamente nulla. Il rimando non influenza l'ordine ed è sempre attiva la prenotazione al prezzo minimo garantito: se dovesse esserci uno sconto, l'acquirente pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. Il preorder è gratuito: il pagamento avviene solo poco prima della spedizione.

I due volumi sono in lingua inglese. Questi volumi propongono spiegazioni approfondite sul gameplay di Elden Ring, con dati, statistiche e numeri legati a oggetti, nemici e a tutti gli eventi di gioco. Anche le missioni dei personaggi sono spiegate in chiare tabelle e ogni dialogo principale è scritto nella guida. Il primo volume include anche una sezione dedicata alla lore. Il volume due invece include un'intervista esclusiva con Hidetaka Miyazaki, director di Elden Ring.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Guida Strategica Ufficiale di Elden Ring

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.