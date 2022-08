PS5: l'app nativa di Spotify è stata avvistata nel database PlayStation

Nel prossimo futuro PS5 potrebbe ricevere l'app nativa di Spotify, dato che è stata avvistata all'interno del database PlayStation.

L'informazione arriva da PlayStation Game Size su Twitter, account che monitora con grande attenzione le variazioni all'interno del database PlayStation e che in passato ha svelato con precisione date di uscita, l'arrivo di nuovi giochi e molto altro ancora. Si tratta dunque di una fonte decisamente affidabile.

Spotify in realtà è già disponibile su PS5 praticamente dal lancio della console, ma solo tramite l'app per PS4 riprodotta in retrocompatibilità. L'arrivo di un app nativa sulla carta dovrebbe garantire un'esperienza di utilizzo di maggiore qualità e più stabile. Non sono da escludere anche nuove opzioni pensate specificamente per la console, come ad esempio, una compatibilità completa con l'Audio 3D.

Per saperlo con certezza non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Sony e Spotify. Vi ricordiamo inoltre che di recente è stata scovata nel backend del PSN anche l'app nativa per PS5 di Disney+. Rimanendo in tema, PlayStation Visual Arts sta lavorando a tecnologie next-gen per Mocap e realismo dei volti che verranno integrate nei prossimi giochi in arrivo su PS5.