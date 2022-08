Outcast 2 e Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake: date d'uscita svelate da due negozi online

Due negozi online, Cultura e ShopTo, hanno svelato quelle che probabilmente sono le date d'uscita di Outcast 2: A New Beginning e Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake. Il primo dovrebbe uscire il 28 marzo 2023, mentre il secondo il 24 gennaio 2023.

Si è trattato di un errore, immaginiamo legato all'evento di THQ Nordic di questa sera, dove saranno presenti entrambi i giochi (a questo punto lo diamo per scontato).

Comunque sia, il fatto che provenga da due fonti diverse, fa ritenere con una certa sicurezza che non siano delle date segnaposto. Certo, manca ancora la conferma ufficiale, ma diciamo che possiamo già aggiungere entrambi i titoli alle numerose uscite dell'inizio del 2023 senza temere smentite dell'ultima ora.

Allo stesso evento dovrebbe essere presentato il reboot di Alone in the Dark, di cui sono emerse online alcune immagini. Anche in questo caso non c'è alcuna conferma ufficiale, ma il materiale finito in rete è inequivocabile.

Outcast 2: A New Beginning è il seguito di uno storico action open world, di cui negli scorsi anni è stata pubblicate l'edizione rimasterizzata. Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake è invece il seguito di Battle for Bikini Bottom, di cui è stato pubblicato il remake nel 2020.