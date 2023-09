Gungrave G.O.R.E. annunciato per Nintendo Switch con la Ultimate Enhanced Edition

Gungrave G.O.R.E. è stato annunciato per Nintendo Switch con la Ultimate Enhanced Edition, un'edizione che apporta oltre cento miglioramenti al gameplay rispetto alle precedenti versioni dell'action shooter sviluppato da Iggymob.

Stroncato ai tempi del debutto su PC, PlayStation e Xbox da voti pessimi, Gungrave G.O.R.E. si è rivelato senz'altro un titolo parecchio deludente, specie per chi sperava in un grande ritorno del brand.

Ad ogni modo, questa riedizione per Nintendo Switch si pone l'obiettivo di rimediare agli errori dell'esordio, o almeno si spera, e la lunga lista di modifiche effettuate soprattutto al gameplay dovrebbe far ben sperare. Non c'è tuttavia una data di uscita, per il momento.