Baldur's Gate 3: un corto animato celebra l'uscita dall'early access

Il video scherza dunque sul percorso effettuato dal progetto, ma senza discostarsi poi più di tanto dall'ironia che pervade il gioco in sè e i suoi personaggi.

Il breve cartone animato, realizzato da Mashed, è sostanzialmente una parodia del processo attraversato dal gioco, partito dalle lande dell'early access per arrivare alla città di Baldur's Gate in versione definitiva, con Gale, Astarion, Karlach e Shadowheart alle prese con i processi di certificazione della qualità, o qualcosa del genere.

Una parodia sul percorso di Baldur's Gate 3

Il party, intenzionato a raggiungere il portale del lancio, incontra delle nuove versioni di sé stesso e finisce in prigionato nei "contenuti beta", in attesa di essere distrutto dal drago del Controllo Qualità, in una sorta di metafora del percorso pre-lancio.

Alla fine, viene inoltre ricordato che Baldur's Gate 3 è attualmente disponibile su PS5 oltre che su PC, arrivato lo scorso 6 settembre sulla console Sony. Prossimamente, entro la fine del 2023, il gioco di Larian arriverà anche su Xbox Series X|S, in attesa di conoscerne la data d'uscita.