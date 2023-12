Hades 2: il trailer del PC Gaming Show delude un po'

Il trailer

Il filmato in sé dura 30 secondi e non fornisce praticamente nessuna nuova informazione sul gioco, mostrandone pochissimo gameplay: un dialogo di pochi attimi e un paio di attacchi della protagonista. Quindi viene mostrato Hades in catene e... tutto qui. L'ultima parte del trailer è dedicata al logo, per la gioia degli appassionati del genere.

Facile capire perché in molti nei commenti al trailer si sono mostrati alquanto delusi. Evidentemente avrebbero voluto vedere qualcosa di più di Hades 2. Alcuni puntano addirittura il dito contro il fatto che il filmato sia stato creato in fretta e furia, senza niente di concreto da mostrare. Il che accade molto spesso nell'industria dei videogiochi, dove a volte sembra contare più la partecipazione a un evento che quello che effettivamente si ha per le mani.

Comunque sia, da quel poco che si è visto, Hades 2 sembra essere in linea con il capitolo precedente, quantomeno dal punto di vista tecnico. Speriamo che presto venga svelato in maniera più diffusa.