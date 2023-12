The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, trailer celebra le nomination ai The Game Awards 2023

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom per celebrare le numerose nomination ricevute dal gioco ai The Game Awards 2023. Il filmato presenta tutte sequenze di gioco note, ma ci ricorda che l'ultimo Zelda è in lizza per i premi di Best Action/Adventure, Best Art Direction, Best Score and Music, Best Game Direction e, naturalmente Game of the Year, all'evento che dalle nostre parti sarà trasmesso l'8 dicembre all'1:30 di notte e che per la gioia dei nottambuli noi di multiplayer.it seguiremo in diretta.