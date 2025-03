Half-Life 3 sarebbe quasi pronto, si parla di un episodio conclusivo per la saga

Si parla anche di oggetti deformabili e di un sistema migliorato per la resa dinamica dei capelli, ma la chicca più intrigante è quella che riguarda una bizzarra creatura avvistata all'interno dei file: un gorilla zombie con particelle tentacolari che era già comparso in uno dei dialoghi di Half-Life: Alyx.

Da dove arrivano queste informazioni? A quanto pare qualcuno ha individuato un progetto a cui Valve sta lavorando ormai da tempo, nome in codice HLX , che si troverebbe in questo momento nella fase di ottimizzazione e che sembrerebbe appunto avere qualcosa a che fare con il celebre franchise.

Una degna conclusione?

Questi ultimi rumor sul tanto chiacchierato terzo episodio del franchise, che vanno ovviamente presi con le pinze, arrivano a pochi giorni dal lancio della demo di Half-Life 2 RTX, che abbiamo provato e che accende nuovamente i riflettori sull'iconico sparatutto del 2004. Magari per un motivo preciso?

Come accennato in apertura, le persone che hanno pescato tali informazioni parlano di Half-Life 3 come il capitolo conclusivo per le avventure di Gordon Freeman, privo di cliffhanger o di finali aperti: un modo per Valve di mettere la parola "fine" sulla saga e ringraziare i fan che hanno continuato ad amarla per tutti questi anni.