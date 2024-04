Harold Halibut, un video di gameplay per l'avventura in stop-motion

In uscita il 16 aprile, Harold Halibut racconta la storia di un giovane scienziato che viaggia a bordo di un'enorme nave spaziale nell'ambito di una spedizione generazionale, che si pone l'obiettivo di trovare un nuovo mondo abitabile per la razza umana .

Harold Halibut , l'interessante avventura in stile stop-motion sviluppata da Slow Bros. per PC, PlayStation e Xbox, è stata mostrata da Game Informer con un video di gameplay della durata di circa tredici minuti.

L'abbiamo provato

Abbiamo provato Harold Halibut alcuni giorni fa, trovando l'esperienza messa a punto da Slow Bros. piuttosto lineare nelle sue meccaniche ma al contempo caratterizzata da dialoghi brillanti e da un comparto tecnico e artistico davvero affascinante.

Per saperne di più non dovremo attendere molto: come detto, il gioco sarà disponibile a partire dal 16 aprile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.