PS5: nel 2024 arriveranno dei giochi first-party “minori”, incluso Astro Bot, per un rumor

"Continuo anche a sentire che ci saranno alcuni giochi first-party più piccoli, come quel gioco di Astro che si suppone sia in programma quest'anno", ha detto Grubb.

La soffiata è arrivata durante l'ultimo episodio del podcast di Giant Bomb, lo stesso nel quale sempre Grubb ha suggerito un nuovo PlayStation Showcase o uno State of Play per il mese di maggio .

Niente first-party per ora, ma le esclusive PS5 nel 2024 non mancano

Come probabilmente saprete già, a febbraio Sony ha svelato che fino alla fine di marzo 2025 non pubblicherà nessuna esclusiva PS5 appartenente a franchise di grosso spessore.

Questo tuttavia non esclude a priori che i PlayStation Studios stiano lavorando a qualche esclusiva "minore", come suggerito da Grubb. Inoltre, Sony nel 2024 sta compensando l'assenza di produzioni interne con titoli realizzati da seconde e terze parti.

Ad esempio, nel primo trimestre abbiamo visto Helldivers 2, Rise of the Ronin e Final Fantasy 7 Rebirth (quest'ultimo in esclusiva temporale), mentre ad aprile arriverà Stellar Blade. Guardando più in là, sono in programma anche Concord, il remake di Until Dawn e Silent Hill 2.