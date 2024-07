Harry Potter: Campioni di Quidditch avrà microtransazioni? Warner Bros. Games dà due belle notizie

All'interno di questo videogioco c'è una valuta, l'Oro , che viene utilizzata per acquistare oggetti per il proprio personaggio. Si tratta del classico tipo di contenuto che i videogiochi permettono di ottenere pagando anche con denaro reale. Nel caso di Harry Potter: Campioni di Quidditch, invece, sarà possibile ottenerlo unicamente tramite la progressione del gameplay.

Le microtransazioni sono oramai la norma nei videogiochi, non solo in quelli free to play tra l'altro. È quindi una sorpresa scoprire che Warner Bros. Games non ha alcun piano per inserire microtransazioni all'interno di Harry Potter: Campioni di Quidditch per il momento.

Un contenuto gratuito per i possessori di Hogwarts Legacy

C'è anche una seconda nota positiva. Se possedete Hogwarts Legacy, il gioco di ruolo d'azione a mappa aperta sempre di Warner Bros. Games, potrete ottenere anche un contenuto gratuito per Harry Potter: Campioni di Quidditch. Precisamente si tratta del pacchetto "Bonus Legacy Pack" che include un skin per personaggio, per la scopa, per la bacchetta, un emblema e una celebrazione.

I contenuti del pack Bonus Legacy di Harry Potter Campioni di Quidditch

La parte positiva è che se possedete Hogwarts Legacy su una piattaforma ma decidete di acquistare Harry Potter: Campioni di Quidditch per un'altra, otterrete comunque il contenuto gratuito. Un PR di WB Games ha affermato che tutto quello che serve è collegarsi all'account di Warner Bros. Games e collegare i propri dispositivi a tale account.

Va precisato comunque che la compagnia ha affermato che "per il momento" non ci sono piani per le microtransazioni, quindi in futuro le cose potrebbero cambiare, ma si tratta comunque di una nota positiva per il momento.

Ricordiamo che Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà disponibile dal 3 settembre su PC, PlayStation e Xbox. La versione Nintendo Switch arriverà più avanti. Potete vedere un trailer qui.