Hell Let Loose su PS4 e Xbox One non è previsto: solo next gen, per il momento

Hell Let Loose è appena uscito su PS5 e Xbox Series X|S, particolarmente in vista perché parte dei giochi gratis di PS Plus di ottobre 2021 ma solo in versione next gen, perché in effetti non è previsto l'arrivo del gioco su PS4 e Xbox One, almeno per il momento.

Il CEO del team Black Matter ha riferito che il gioco per il momento è previsto solo per le piattaforme next gen e non ci sono particolari prospettive per allargare il campo anche alla generazione precedente, visto che - a quanto pare - è stata già una bella sfida portare il tutto sulle piattaforme nuove.

Hell Let Loose ha avuto una lunga genesi su PC, dove è partito in early access e ha attraversato uno sviluppo piuttosto complicato fino a uscire dall'accesso anticipato con una versione definitiva lo scorso luglio.

Nel frattempo, evidentemente gli sviluppatori hanno lavorato alle versioni console, concentrandosi su PS5 e Xbox Series X|S.

La mancanza delle versioni PS4 e Xbox One è sembrata un po' una stranezza, considerando che il cross-gen è praticamente la norma per i giochi multipiattaforma in questo periodo, ma in un'intervista a The Loadout il CEO di Black Matter, Max Rea, ha spiegato le ragioni di questa assenza: pur lasciando aperta la possibilità dell'arrivo su PS4 e Xbox One, Rea ha riferito che è stato già abbastanza difficile portare Hell Let Loose e farlo andare senza problemi su PS5 e Xbox Series X|S, cosa che porta il team a non voler procedere verso una ulteriore espansione verso piattaforme con hardware inferiore.

"Quello che vedete su console è il risultato di un lavoro di sviluppo che è proceduto proprio durante il periodo dell'accesso anticipato e anche del fatto di portare un gioco, che non era affatto costruito tenendo le console in mente, su tali piattaforme". Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Hell Let Loose in versione PC uscita lo scorso luglio, mentre ricordiamo che il gioco fa parte dei giochi PlayStation Plus di ottobre 2021.