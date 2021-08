Hellblade: Senua's Sacrifice su Xbox Series X|S, l'analisi di Digital Foundry

Hellblade: Senua's Sacrifice ha ricevuto un aggiornamento per Xbox Series X|S che migliora la grafica del gioco in maniera sostanziale e l'analisi tecnica di Digital Foundry lo conferma in maniera dettagliata.

Dopo il video confronto con i miglioramenti da Xbox One a Series X|S, la redazione inglese è andata ancora più a fondo, evidenziando come il titolo di Ninja Theory utilizzi in questo momento un'effettistica migliore rispetto alla versione PC.

Particolare attenzione è stata riservata alla modalità grafica "arricchita", che aggiunge il ray tracing andando a potenziare l'impatto visivo di numerose sequenze con una risoluzione di 4K su Xbox Series X (dinamica ma sempre fra l'80% e il 100% del valore massimo) e di 1080p su Xbox Series S, in entrambi i casi a 30 fps.

Hellblade: Senua's Sacrifice, una delle tante sequenze evocative del gioco.

C'è poi la modalità risoluzione, che vede la più potente console Microsoft puntare anche in questo caso ai 4K mentre Xbox Series S raggiunge i 1440p, in entrambi i casi con soluzioni dinamiche ma una differenza sostanziale in termini di frame rate, 60 fps nel primo caso e 30 fps nel secondo.

Infine troviamo la modalità prestazioni, con una risoluzione di 1080p su entrambe le console ma 120 fps su Xbox Series X, mantenuti anche qui grazie a un sistema dinamico, e 60 fps su Xbox Series S.