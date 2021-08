Hellblade Senua's Sacrifice: video confronto svela i miglioramenti da Xbox One a Series X|S

Ieri, Ninja Theory ha pubblicato un aggiornamento per Hellblade Senua's Sacrifice, precisamente per le versioni Xbox Series X e Xbox Series S. Ora, il gioco supporta le due console e aggiunge varie migliorie tecniche. ElAnalistaDeBits ha quindi realizzato un video confronto tra le varie versioni Xbox, mostrando le differenze. Potete vedere il filmato qui sopra.

ElAnalistaDeBits indica prima di tutto risoluzione e frame rate delle varie modalità di Hellblade Senua's Sacrifice sui vari modelli di Xbox. Vediamoli in modo ordinato.

Xbox Series S:



Modalità FPS: 1920x1080p 60 FPS

Modalità risoluzione: 1440p dinamici (in media tra 1440p~1260p) 30 FPS

Modalità qualità: 1920x1080p 30 FPS

Xbox Series X:

Modalità FPS: 1080p dinamico (in media tra 1080p~900p) 120 FPS

Modalità risoluzione: 2160p dinamici (in media tra 2160p~1800p) 60 FPS

Modalità qualità: 2160p dinamico (in media tra 2160p~1872p) 30 FPS

Xbox One X:

Modalità FPS: 1260p dinamico (in media tra 1260p~1080p) 60 FPS

Modalità risoluzione: 2160p dinamici (in media tra 2160p~1872p) 30 FPS

Modalità qualità: 2160p dinamico (in media tra 2160p~1728p) 30 FPS

Xbox One:



1600x900p 30 FPS

ElAnalistaDeBits spiega poi che la modalità Qualità di Hellblade Senua's Sacrifice ha aggiunto i riflessi ray tracing su Xbox Series X|S. In generale, il sistema di illuminazione è stato corretto su Xbox Series X|S e, in particolare, l'illuminazione globale in modalità qualità è visibilmente superiore rispetto alle altre modalità. La modalità qualità su Xbox Series X|S miglior anche l'occlusione ambientale, il filtro anisotropico e i raggi solari rispetto alle altre piattaforme. Anche i tempi di caricamento sono stati migliorati sulle console Xbox più recenti.

La quantità di fogliame è stata aumentata sulle due console, anche se la versione Xbox One X (modalità Qualità) propone in alcune sezioni più vegetazione rispetto alla versione next-gen. Rimangono inoltre alcuni problemi di frame rate in specifici punti, anche dopo l'aggiornamento, inoltre alcune texture e asset continuano ancora a caricarsi in ritardo. Infine, ElAnalistaDeBits segnala che l'update per Hellblade Senua's Sacrifice arriverà presto anche su PC.

Ecco infine il trailer ufficiale dedicato all'aggiornamento di Hellblade Senua's Sacrifice.