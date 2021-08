Final Fantasy: giocatore ottiene tutti i trofei di ogni titolo della serie, ci sono voluti 10 anni

Un giocatore è riuscito nella titanica impresa di platinare, ovvero ottenere tutti i trofei, di ogni singolo gioco della serie Final Fantasy pubblicato su console PlayStation. E ci sono voluti solo dieci anni!

L'utente di Reddit Rebourne07 ha condiviso con un post il traguardo raggiunto. Stando alle sue parole attualmente è l'unico giocatore al mondo ad aver platinato ogni singolo titolo Final Fantasy. La lista non include solo i capitoli canonici (incluse remaster e sequel), ma anche DLC, come Moster of the Deep di Final Fantasy XV, nonché gli spin-off, come Dissidia Final Fantasy e World of Final Fantasy. Per compiere quest'impresa sono state necessarie circa 3.000 ore di gioco spalmate nell'arco di dieci anni.

Rebourne07 ha svelato anche quali sono stati i trofei più difficili da ottenere. Nello specifico menziona quelli riguardanti il completare 1.000 Fates (un'attivita secondaria che tra l'altro ha un numero limitato di accessi su base giornaliera) e ottenere 8.000 collezionabili in Final Fantasy XIV. L'altra "spina nel fianco" è stata Dissidia Final Fantasy NT che ha dovuto platinare per ben due volte, visto che la lista dei trofei della versione free-to-play è slegata da quella standard.

Insomma, un'impresa davvero notevole, ma che per forza di cose non si conclude qui. Il franchise Square Enix infatti è sempre in continua espansione, ad esempio nei prossimi anni arriveranno Final Fantasy XVI e Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

