Fortnite X Free Guy: nuovo evento con in palio la skin di Ryan Reynolds palestrato

Epic Games ha dato il via a un nuovo mini-evento di Fortnite Battaglia Reale grazie al quale potrete ottenere la skin di Ryan Reynolds in versione palestrata tratta dal film Free Guy.

L'evento include una serie di incarichi da completare assegnati da Guy, il protagonista di Free Guy. Una volta completate potrete ottenere l'esclusiva emote "Bravo Ragazzo" con la voce del doppiatore italiano di Ryan Reynolds (o la voce originale dello stesso attore se giocate in lingua inglese). Potrete ammirare l'emote in azione nel tweet sottostante.

Inoltre in palio c'è anche la skin di "Dude", l'altro personaggio interpretato da Reynolds nel film Free Guy. Se volete ottenere questi oggetti esclusivi di Fortnite affrettatevi. Gli incarichi di Free Guy saranno disponibili infatti fino al 6 settembre.

In Free Guy - Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all'interno di un videogioco open world decide di diventare l'eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio...prima che sia troppo tardi! La nuova commedia d'azione diretta da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds è disponibile dall'11 agosto nelle sale italiane.

Rimanendo in tema, sapevate che dal 19 agosto sarà disponibile la skin di Gamora da Guardiani della Galassia?