The Elder Scrolls Online: upgrade grafico in arrivo per PS5 e Xbox Series X

Bethesda ha annunciato che le versioni PS5 e Xbox Series X | S di The Elder Scrolls Online riceveranno un upgrade grafico, che include risoluzione dinamica e una nuova modalità HDR.

Le versioni PS5 e Xbox Series X | S del popolare MMO sono disponibili dal 15 giugno, con l'upgrade alla versioni next-gen gratuito per chi possiede il gioco su PS4 e Xbox One.

In occasione del lancio del DLC Waking Flame, fissato per il 23 agosto, gli sviluppatori introdurranno la risoluzione dinamica per la modalità performance, garantendo così una risoluzione che va dai 1080p e 2160p mantenendo il framerate granitico sui 60fps su Xbox Series X e PS5 anche nelle situazioni più concitate. Su Series invece la risoluzione rimarrà a 1080p.

The Elder Scrolls Online

Inoltre, tutte le console, ad eccezione di PS4 e Xbox One, riceveranno una nuova modalità HDR, denominata "Default". Quella precedente, criticata da alcuni giocatori perché apparentemente troppo invasiva, rimarrà disponibile con il nome di "Vibrant".

Anche i giocatori PC avranno di che gioire, con un nuovo setting per il render in multi-threading che dovrebbe migliorare il framerate per le configurazioni con CPU limitata.

