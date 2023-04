Hidetaka Miyazaki fra le cento persone più influenti del mondo per Time Magazine

Hidetaka Miyazaki è stato inserito nella lista delle cento persone più influenti del mondo, stilata anche per il 2023 dalla rivista americana Time Magazine: si tratta del secondo sviluppatore giapponese a essere selezionato dopo Shigeru Miyamoto nel 2007.

Inutile dire che si tratta di un riconoscimento di grande rilevanza per il direttore di FromSoftware, reduce dallo straordinario successo di Elden Ring, con i suoi 20 milioni di copie vendute: un blockbuster che ha sdoganato definitivamente i soulslike presso il grande pubblico.

È stato di certo l'eccellente riscontro ottenuto dalla sua ultima opera, premiata come gioco dell'anno in diverse e prestigiose occasioni, a consentire a Miyazaki di consolidare la propria popolarità anche in occidente.

Chiaramente questa rinnovata notorietà non mancherà di tradursi in una pressione maggiore in termini di aspettative per quanto concerne i prossimi progetti di FromSoftware, ma lo studio giapponese finora non si è mai lasciato intimorire e dubitiamo che l'inserimento del game designer nella top 100 di Time Magazine cambierà la situazione.